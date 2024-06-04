Memur ve emekli maaşları Kurban Bayramı'ndan öne yatacak mı? Maaşlar ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı'na az bir zaman kala maaş gündemi takip ediliyor. Memur ve emekli maaşlarının ne zaman hesaplara yatacağı sorgulanıyor. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ödeme tarihleri duyurulmuştu. Peki, memur ve emekli maaşları ne zaman hesaplara yatacak? SSK-Bağ-kur emekli maaşları bayramdan önce yatar mı?

Memur maaşları ne zaman yatacak?

Memur maaşları, normal şartlarda her ayın 15'inde hesaplara yatırılıyor. Fakat ayın 15'inin cumartesi gününe denk gelmesi ve bayram arefesi olması nedeniyle memur maaşlarının 10-14 haziran haftasında yatırılması bekleniyor.

Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı?

Kurban Bayramı'nın 16-19 Haziran'a yani emekli maaşı ödeme günlerine denk gelmesi ve bayram sonra maaş ödemelerinde yoğunluk olabileceği öngörülmesi sebebiyle, emekli maaşlarının bayramdan önce yatırılacağı düşünülüyor.

Buna göre; Haziran ayı emekli maaşlarının 10-14 Haziran haftasında yatırılması bekleniyor.