Memur ve emeklilerinin zam pazarlığı başladı

01 Ağustos 2019

3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nin görüşmeleri başladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında, Bakanlığın Reşat Moralı Salonunda yapılan toplantıya, Kamu İşveren Heyeti temsilcileri ile Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, KESK Genel Sekreteri Ramazan Gürbüz ve hizmet kollarında yetkili sendikaların temsilcileri katıldı.

Bakan Selçuk, açılış konuşmasında, sendika temsilcilerine hitaben "Her zaman olduğu gibi Türkiye için el ele vereceğimize güveniyorum" diyerek, "Bunun için, talepleri ve imkanları bir arada, bütüncül bir bakışla değerlendirerek makul bir sonucu beraberce tesis edeceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

Selçuk, toplantının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk toplu sözleşme görüşmesi olduğuna dikkati çekti.

Kamu işvereni ve kamu görevlilerinin iki taraftan ziyade büyük bir aile olduğunu ifade eden Selçuk, şunları söyledi:

"Her zaman olduğu gibi Türkiye için el ele vereceğimize güveniyorum. Bunun için talepleri ve imkanları bir arada, bütüncül bir bakışla değerlendirerek makul bir sonucu beraberce tesis edeceğiz inşallah."

Selçuk, kamu görevlilerinin devlet tarafından yürütülen kamu hizmetlerinin en önemli aktörleri olduğunu belirterek, "Bu anlamda kamu görevlilerinin sorunları ve talepleri ile ilgilenmeyi, katılımcı yönetim anlayışımızın önemli bir parçası olarak görüyoruz. Kamu görevlileri sendika ve konfederasyonları ile beraber çözümler üretiyoruz." şeklinde konuştu.

"Erdoğan'ın liderliğinde pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik"

Bakan Selçuk, AK Parti iktidarları döneminde kamu görevlileri sendikacılığında sendikalaşma oranının arttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"2002'de yüzde 48 olan sendikalaşma oranı, 2019'da yüzde 67'ye ulaştı. Bunda, kamu görevlileri sendikacılığıyla ilgili yapılan iyileştirmelerin etkisi olduğunu özellikle belirtmemiz lazım. Türkiye pek çok alanda olduğu gibi bu alanda da kısa zamanda büyük yol aldı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik. Bunlardan en önemlisi şüphesiz kamu görevlilerine mali ve sosyal hakları için toplu sözleşme imkanı sunan 2010 Anayasa referandumu. 2012'de yürürlüğe giren yasa doğrultusunda toplu görüşme sistemi, toplu sözleşmeye dönüştü. Akabinde toplam dört toplu sözleşme gerçekleştirdik. İnşallah, 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerini de bu ay içinde kamu görevlilerimiz ve memleketimiz için hayırlara vesile olacak şekilde tamamlayacağız."

"4/C'lileri 4/B'li statüsüne kavuşturduk"

Sosyal taraflarla istişare mekanizmalarını sadece toplu sözleşme süreçleriyle sınırlı görmediklerini dile getiren Selçuk, demokrasi, temel hak ve hürriyetler, güçlü sivil toplum ve gelişmiş bir sosyal diyalog için sendikal faaliyetleri desteklediklerini söyledi.

AK Parti hükümetlerinin yasal düzenlemelerle kamu görevlileri lehine pek çok adım attığını vurgulayan Selçuk, şunları ifade etti:

"Tasarrufu Teşvik Fonunda ve Konut Edindirme Yardımı hesaplarında biriken paraları son kuruşuna kadar hak sahiplerine ödedik. 2007'den bu yana çalışanları banka promosyonlarından faydalandırmaya başladık. Kamu çalışanlarımıza 2005 ve 2015 yıllarında ilave 1 derece ilerlemesi verdik. 2006'da 20 bin vekil din görevlisini kadroya aldık. Ayrıca, 214 bin geçici işçiyi de sürekli işçi kadrosuna ve sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirdik. 2011'de çıkarılan 666 sayılı KHK ile kurumlar arası ücret dengesizliğini giderdik. 2011 ve 2013 yıllarında toplam 300 bini aşkın sözleşmeli personeli kadroya geçirdik. 2018'de yaklaşık 20 bin 4/C'li geçici personeli ise 4/B'li sözleşmeli personel statüsüne kavuşturduk."

"Sendikalarımızla diyalog içinde olmaya önem veriyoruz"

Selçuk, kamu personelinin artan mali yüküne rağmen AK Parti iktidarları döneminde enflasyonun üzerinde maaş artışlarıyla kamu çalışanlarının alım gücünün korunduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"2002'de 392 lira olan en düşük memur aylığı bu yılın temmuz ayı itibarıyla 3 bin 723 lirayı buldu. Böylece en düşük memur aylığında nominal düzeyde yüzde 849, enflasyondan arındırılmış şekilde reel yüzde 102 oranında artış sağlamış olduk. Ortalama devlet memuru aylığı ise 2002'de 578 lirayken, bu yılın temmuz ayı itibarıyla 4 bin 481 liraya yükseldi. Ortaya koyduğumuz bu başarı tablosunda elbette hepimizin payı var. Bunun için sendikalarımız ve konfederasyonlarımızla diyalog içinde olmaya hassaten önem veriyoruz. Bugün itibariyle başlatmış olduğumuz 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri de bu başarı sürecinin inşallah en güzel şekilde devamını getirecek."

"Tarafların bütüncül bir bakışla yaklaşmalarını önemsiyoruz"

Toplu sözleşme görüşmelerinin karşılıklı diyaloga ve uzlaşma arayışına dayalı dinamik bir süreç olduğunu dile getiren Selçuk, şöyle konuştu:

"İşte bugün bu masada başlattığımız 5. Dönem Toplu Sözleşme müzakerelerinde de hem kamu görevlilerinin genelini hem de 11 hizmet kolunu ilgilendiren mali ve sosyal hakları konfederasyonlarımız, sendikalarımız ve ilgili kurum ve kuruluşlarımız ile beraber değerlendireceğiz. Bu süreçte tüm tarafların konulara mali ve sosyal haklar çerçevesinden ayrılmadan, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, bütüncül bir bakışla yaklaşmalarını önemsiyoruz."

Bakan Selçuk, toplu sözleşme müzakerelerinin yasa gereği bu ay içinde tamamlanması gerektiğini anımsatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Görüşme sürecinin etkili ve sonuç odaklı şekilde yürütülmesine tarafların önem vermesi gerekiyor. Malumunuz araya 4,5 günlük Kurban Bayramı tatili girmekte. Bunu da göz önüne alarak, biraz sonra çalışma takvimini belirleyeceğiz. Konfederasyonlarımızın ve sendikalarımızın bize sunduğu, kamuoyuyla da paylaşılan 800'ü aşan talep olduğunu görüyoruz. Bu talepler yarından itibaren başlayacak çalışma komisyonlarınca ön değerlendirmeye tabi tutulduktan sonra ikinci masa toplantısında müzakerelerimize devam edeceğiz."

Konfederasyonların talepleri

Toplu sözleşme masasında 11 hizmet kolunun tamamıyla yetkili konfederasyon olan Memur-Sen, taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu.

Türkiye Kamu-Sen ise taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payının yanında, memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesini talep etmişti.

Pazarlık masasının diğer üyesi KESK, 2020 için toplam yüzde 38 artış, 2021 yılı için de 2020 enflasyonu, artı 3 puan refah payı istemişti.

Kaynak: AA