Memur ve emekliye ek zam teklifi Meclis'te

Teklif ile, Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklik ile üreticinin ve ihracatçının desteklenmesi amacıyla, bu faaliyetlerinden elde edilen kazançlar Kurumlar Vergisi oranını indirimli uygulanması ve yatırım fonlarından elde edilen kar paylarının kurumlar tarafından iştirak kazançları istisna konu edilmesi sağlanacak.



Merkez Bankaları arasında kurulan ilişkilerin gerektirdiği diplomatik hassasiyet ve ekonomik güven temelinde yürütülmesinin temini amacıyla düzenleme yapılacaktır.



Yine düzenleme ile BOTAŞ’ın kademeli doğalgaz satışı yapması sağlanacak ve kamu ihalelerinin talep edilen fiyat artışlarının belirli bir kural bütünlüğü içinde fiyat farkı ödenmek suretiyle yerine getirilmesi amacıyla düzenleme yapılacak.



Bireysel emeklilikte devlet katkısı yüzde 25’ten yüzde 30’a çıkarılacak.



Emekli aylıklarında asgari ödeme tutarı 2 bin 500 TL’ye çıkarılacak.



Memurlara 1 Ocak - 30 Haziran 2022 tarihleri arasında dönem için yapılacak artış oranı yüzde 5’ten yüzde 7.5’e çıkarılacak. Enflasyon farkı dahil yapılması gereken memur zammı oranı da yüzde 30.95 olarak teklifte yer alacak.