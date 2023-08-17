Memur ve memur emeklilerinin zammı için kritik gün: Yeni teklif gelebilir
Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren sözleşme görüşmelerinde bugün yeniden toplanılacak. Hükümetten yeni teklif gelmesi bekleniyor.
Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde süreç 1 Ağustos'ta başlarken, memur ve hükümet taraflarının zam talepleri arasında büyük fark var.
Memurların zam talebi
Memur-Sen, 2024 için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istedi.
Konfederasyon, 2025 için ise altışar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etti.
Hükümetin memurlara zam teklifi
Hükümet ise 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam önerdi.
Yeni teklif gelebilir
Üçüncü toplantı bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak. Hükümetin yeni teklifini açıklayabileceği belirtiliyor.
Eğer 21 Ağustos'a kadar müzakereler sonuçlanmazsa Hakem kurulu süreci başlayacak.