Memur ve memur emeklilerinin zammı için kritik gün: Yeni teklif gelebilir

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde süreç 1 Ağustos'ta başlarken, memur ve hükümet taraflarının zam talepleri arasında büyük fark var.

Memurların zam talebi

Memur-Sen, 2024 için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istedi.

Konfederasyon, 2025 için ise altışar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etti.

Hükümetin memurlara zam teklifi

Hükümet ise 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam önerdi.

Yeni teklif gelebilir

Üçüncü toplantı bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak. Hükümetin yeni teklifini açıklayabileceği belirtiliyor.

Eğer 21 Ağustos'a kadar müzakereler sonuçlanmazsa Hakem kurulu süreci başlayacak.