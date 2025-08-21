Memur ve memur emeklisi zam teklifi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Memur toplu sözleşme son durum nedir?

Hükümet, memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme sürecinde 4 teklifte bulundu. Bu dört teklife de sendikalar sıcak bakmadı. Artık son sözü Kamu Görevlileri Hakem Kurulu söyleyecek. Tarihlerin belli olmaması nedeniyle "Memur ve memur emeklisi zam teklifi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" sorusu sıkça geliyor.

Memur ve memur emeklisi zam oranını ne zaman açıklayacak?

21 Ağustos 2025 Perşembe günü itibarıyla Memur ve memur emeklisi zam oranı açıklanmadı. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 4 gün içinde kararını açıklayacak.

Bakan Işıkhan'dan açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplantı sonrası yaptığı açıklamda “4 milyondan fazla çalışanımız hizmet kolları çatısı altında çalışmalarını sürdürmekte. Oransal zamla ilgili mutabakat sağlanamadı. Bu nedenle tahkim süreci söz konusu. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun vereceği karara hepimiz saygı göstereceğiz” dedi.

Bakan Işıkhan, koruyucu giyim yardımı sorununun da toplu sözleşme süreciyle çözüldüğünü vurgulayarak, “Hiçbir memurumuzu enflasyona ezdirmeyeceğiz” dedi.