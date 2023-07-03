Memura ve emekliye ne kadar zam yapılacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın beraber yürüttüğü memur maaşı düzenlemesi için sona gelindi. TÜİK'in 6 aylık enflasyon rakamlarını duyurması sonrası düğmeye basılacak. Torba yasa teklifi olarak Meclis Başkanlığı'na sunulması planlanan düzenlemenin de TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nun ardından da Genel Kurul'un gündemine gelmesi bekleniyor.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, emekli ve memur zammı 6 adımda kesinleşecek ve 15 Temmuz 2023 öncesi Meclis tatile girmeden Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası AK Parti milletvekilleri emekli ve memur zammına öncelik verecek.

Memur maaşı 22 bin liraya yükselecek

Yapılacak düzenleme ile evli ve 2 çocuklu bir memurun en düşük maaşı 11 bin 848 liradan 22 bin liraya yükselecek. Taban aylıkta zam oranı yüzde 85,68 olarak kayıtlara geçecek.

Ayrıca tüm memurların maaşlarına kamuda çalışma barışını koruyacak şekilde göreve, unvana, mesleki dereceye göre ince ayar yapılacak.

Merkez Bankası Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları açıklandı. Bu veriler Temmuz zammı öncesi ekonomistlerin son beklenti anketi oldu. Ekonomistler Haziran ayı için yüzde 2,81 enflasyon tahmininde bulundu. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda refah payı hariç SSK, Bağ-Kur emekli zammı ve memur zammını belirleyecek 6 aylık enflasyon rakamları yüzde 18,50 civarında olacak. Ortalama beklenti ise yüzde 18-20 arasında oldu.

Buna beklentiye göre hesaplamalar şöyle gerçekleşti:

6 aylık enflasyon beklentisi : Yüzde 18,50

6 aylık ssk-bağkur zammı : Yüzde 18,50

6 aylik memur enflasyon farki : Yüzde 10,31

Memur toplu sözleşme zammı : Yüzde 6

6 aylik memur zammı : Yüzde 16,31

SSK ve Bağ-Kur emeklisi her yıl Ocak-Temmuz döneminde olmak üzere 6 aylık enflasyon rakamları kadar zam alıyor. Milli gelir artışlarının tabana yayılma politikası çervesinde bu rakamların üzerine ilave refah payı verilebiliyor.

Memur ve memur emeklisi ise tıpkı emekliler gibi 6 ayda bir zam alıyor. Burada toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı toplamı kadar zam söz konusu oluyor. Memur enflasyon farkı, bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammının üzerinde enflasyon rakamını ifade ediyor.

Toplu sözleşme zammı Ocak 2023 döneminde yüzde 8 olarak uygulandı. Temmuz 2023 içinse bu rakam yüzde 6 oldu.

Ocak 2023'te 6 aylık enflasyon rakamı yüzde 15,40 olarak gerçekleşti. Bu rakam refah payı hariç Ocak 2023 SSK ve Bağ-Kur emeklisi zammı oldu. Bu dönemde enflasyon farkı ve toplu sözleşme dahil memur ve memur emeklisi zam oranı ise yüzde 16,48 oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan emekli ve memur zammının yüzde 30'a tamamlanacağı müjdesini verdi. Meclis düzenlemesi ve Resmi Gazete süreçlerinin ardından emekliler yüzde 14,60, memurlar da yüzde 13,52 ek zam almış oldu.

Ek zamda masada iki formül var

1. formül: Kamu işçisi zammı referans alındığında memur zammının yüzde 40-45 düzeyinde gerçekleşebilir. TCMB'nin Temmuz zammı öncesi son anketi ile beraber değerlendirildiğinde memur zammı yüzde 40 olursa ek zam yüzde 23,69, yüzde 45 olursa ek zam 28,69 olacak.

2. formül: Ocak 2023'teki gibi yüzde refah paylı tüm maaşlara yüzde 30 zam uygulanabilir. 22 bin TL'ye ulaşmayan maaşlar burada bu rakama çekilebilir. Daha sonra tüm memurların maaşlarına kamuda çalışma barışını koruyacak şekilde göreve, unvana, mesleki dereceye göre ince ayar yapılabilir.

Burada en öne çıkan rakamlar yüzde 30 zamma ilaveten 3000 TL ila 7000 TL arasında değişen maaş artışları oldu.

Temmuz ayında memur maaşları için belirlenecek zam oranı aynı zamanda 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı gibi sosyal yardımları ve kıdem tazminatı tavanını da yükseltecek. Bu tutarlar asgari ücret ile değil memur zam oranı ile belirleniyor.

Emekli memurun maaşı 17 bin liraya çıkacak

En düşük memur maaşı yüzde 85'i aşan artışla 11 bin 848 liradan 22 bin lira bandına yükselecek. Bu artış aynı oranda memur emeklisine de yansıyacak. Bu rakam da 14 bin 670 liranın üzerinde olacak. Bu rakamın altında kalan memur emeklisi maaşları yine bu düzeye yükselecek. Bunun dışında diğer birçok emekli memurun maaşının 17 bin lira bandına çıkacağı göze çarpıyor.

Memurun rahat nefes alması için yapılacak düzenlemeyle metropollerde yaşayanlara Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da görev yapan memura benzer şekilde ödemeler yapılacak.

Memurun görev yaptığı il ve ilçeye göre kira yardımları yapılacak

Öğretmen, polis gibi meslek grupları için özel lojman olanağı tanınacak

Bu düzenlemenin maaş zamlarından sonraki dönemde gündeme gelmesi bekleniyor. Meclis'in öncelikli gündemi emekli ve memur zammı olacak.