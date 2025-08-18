Memur ve memur emeklisi toplu sözleşmelerinde bugüne kadar hükümet kanadından 3 teklif geldi. 3 teklif de sendikalar tarafından tepki ile karşılandı. Bugün sıcak bir gelişme yaşandı. 81 ilde sendikaların greve gideceği öğrenildi. Şimdi sıklıkla gelen soruların başında "Memurlar grev kararı mı aldı? Doktorlar bugün çalışıyor mu" yer alıyor.

Memur grev kararı aldı mı?

Bugün 81 ilde memurlar iş bırakıyor. Bazı kurumlarda iş bırakma durumu söz konusu... KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, eylemin bir uyarı niteliğinde olduğunu belirterek, "Yedi konfederasyon olarak 18 Ağustos'ta, örgütlü olduğumuz 81 ilde uyarı eylemi olarak bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştireceğiz. Taleplerimiz karşılanmazsa, bu mücadeleyi genel grev ve genel direnişe taşıyacağız" şeklinde konuştu.

Doktorlar bugün çalışıyor mu?

Doktorlar bugün çalışıyor. Henüz resmi bir duyuru yapılmış değil.