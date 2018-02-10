Memurlara yiyecek yardımında düzenleme

10 Şubat 2018

Devlet memurlarına yiyecek yardımı nakten veya kupon, kart, fiş, bilet ya da bu mahiyette bir ödeme aracı ile verilemeyecek.

Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği'nde değişiklik öngören düzenlemeye göre, devlet memurlarına yiyecek yardımı nakten veya kupon, kart, fiş, bilet ya da bu mahiyette bir ödeme aracı ile verilemeyecek, sadece yemek verme şeklinde uygulanacak.

Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler sadece yemek servisi, yardım sandığı, dernek veya bu mahiyetteki kuruluş tarafından yapılacak.

Kaynak: AA