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Memurların zam pazarlığı başlıyor

Kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri perşembe günü başlayacak.

Memurların zam pazarlığı başlıyor
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanı olduğu kamu heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasındaki 5'inci Dönem Toplu sözleşme görüşmeleri açılış toplantısı, 1 Ağustos Perşembe günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Toplantı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda düzenlenecek.

Kaynak: AA

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