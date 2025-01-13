Menajer Ayşe Barım hakkında yurt dışı yasağı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddiaları ihbar kabul edilip, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için resen başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında ID İletişim Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucu ortağı ünlü menajer Ayşe Barım'a yurt dışı çıkış yasağı getirildi.

Ayşe Barım; Serenay Sarıkaya, Hazal Kaya, Hande Erçel, Fahriye Evcen, Aslı Enver, Hazal Kaya, Bergüzar Korel, Birkan Sokullu, Ceyda Düvenci, Devrim Özkan, Dolunay Soysert, Erkan Can, Esra Bilgiç, Ezgi Mola, Fatih Artman, Halit Ergenç, Mehmet Günsür, Mert Yazıcıoğlu, Merve Dizdar ve Ali Atay gibi isimlerin menajerliğini yapıyordu.

Ne olmuştu?

8 Ocak'ta Rekabet Kurulu, Kast Ajansları Derneği ile kast ajansları ve menajerler tarafından Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edildiği iddiasına yönelik olarak yürütülen ön araştırmayı tamamlayarak 21 teşebbüse soruşturma açtı. Rekabet Kurulu'nun soruşturma açtığı ajanslar arasında ID İletişim de bulunuyor.

Rekabet Kurulu'nun soruşturmasıyla birlikte Ayşe Barım hakkında son günlerde sosyal medyada kendisine "biat etmeyenleri" piyasadan uzaklaştırdığı ve kendi menajerliğini yaptığı oyuncuların önünü açtığı iddiaları dolaşıyordu.

Ayşe Barım kimdir?

ID İletişim'in kurucu ortağı Ayşe Barım, ortaokul ve lise eğitimini English High School for Girls (EHSG) okulunda tamamladı.

Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Ardından, Londra’da iki sene çalıştı ve iletişim eğitimi aldı.

1992 ve 2001 yılları arasında çeşitli kanallarda promosyon direktörlüğü, Akmerkez Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Klan-Euro RSCG’de Müşteri İlişkileri Direktörlüğü, 1 Numara Hearst’te Genel Müdür Yardımcılığı ve DMC Genel Müdürlüğü görevlerini yerine getirdi.

2001-2002 yıllarında ortağı olduğu İmaj Entertainment’ta Genel Müdürlük görevini üstlendi. 2002 yılında ise ID İletişim’in kurucu ortakları arasında yer aldı.

Ayşe Barım; Serenay Sarıkaya, Hazal Kaya, Hande Erçel, Fahriye Evcen, Aslı Enver, Hazal Kaya, Bergüzar Korel, Birkan Sokullu, Ceyda Düvenci, Devrim Özkan, Dolunay Soysert, Erkan Can, Esra Bilgiç, Ezgi Mola, Fatih Artman, Halit Ergenç, Mehmet Günsür, Mert Yazıcıoğlu, Merve Dizdar ve Ali Atay gibi isimlerin menajerliğini yapıyor.