Menajer Ayşe Barım'ın Savcılıkta ifade verme işlemleri başladı

Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ID Danışmanlık Limited Şirketi’nin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım adli makamlara sevk edilmesinin ardından bir gelişme daha yaşandı. Barım'ın Savcılıkta ifade verme işlemlerinin başladığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından menajer Ayşe Barım hakkında Gezi Parkı olaylarında rolü olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Barım, Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği, Osman Kavala gibi sanıklarla yoğun iletişiminin tespit edildiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddia edilerek gözaltına alınmıştı.

Ünlü menajer, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi ve ifade verme işlemlerine başlandı.

"Firmaya bağlı sanatçıları yönlendirdiği iddiası"

Soruşturma kapsamında Gezi Parkı davasının firari sanığı olan oyuncu Mehmet Ali Alabora ile ve Alabora'nın başka bir şahısla 1 adet tape görüşme yaptığı, görüşmenin içeriğinde Gezi Parkı olayları kapsamında sanatçılara ilişkin Gezi Parkı'nda bir bildiri yayınlanması konusunda fikir alışverişinin yapıldığı tespit edilmişti.

Görüşme içeriğinde ayrıca, henüz içeriği tespit edilemeyen bildirinin kendilerine zarar verebileceği, eylemlerin daha aktif bir şekilde gerçekleştiği zaman yayınlanması gerektiği kanaati oluşturularak neticelendirildiği belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında şüpheli Barım'ın Gezi Parkı davası sanıklarından Osman Kavala, Çiğdem Mater Utku ve Memet Ali Alabora ile olaylarla ilgili yoğun iletişiminin bulunduğu, Barım hakkındaki analiz çalışmalarında ise Gezi Parkı olaylarının başlangıç tarihi aralığında Barım'ın sahibi olduğu firmaya bağlı sanatçılarla 29 Mayıs 2013 ile 2 Haziran 2013 tarihleri arasında bahse konu sanatçıları Gezi Parkı olaylarına katılması için yönlendirdiği, bizzat kendisinin de firmasına bağlı sanatçılarla birlikte olaylara katıldığı iddia edilmişti.

Soruşturma çerçevesinde şüpheli Ayşe Barım, olayların planlayıcılarından olduğu öne sürülerek 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştı. Menajer Ayşe Barım emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

Söz konusu soruşturma kapsamında Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Rıza Kocaoğlu, Mehmet Günsür, Dolunay Soysert, Nehir Erdoğan, Ceyda Düvenci ve Nejat İşler ifade vermişti.

Sektörde tekelleşme iddiaları...

Ayşe Barım hakkında daha önce de medya sektöründe tekelleşme iddialarıyla soruşturma başlatılmıştı. Bu soruşturma kapsamında da Serenay Sarıkaya, Nedim Saban gibi bazı ünlü isimler ifadeye çağrılmıştı.