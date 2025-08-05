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Menajer Ayşe Barım’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Gezi Parkı olaylarına ilişkin yürütülen soruştura kapsamında 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan menajer Ayşe Barım'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

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Menajer Ayşe Barım’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi
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Gezi Parkı davası kapsamında tutuklu bulunan ve 30 yıla kadar hapis talebiyle yargılanan menajer Ayşe Barım hakkında tutukluluk incelemesi yapıldı. Mahkeme, Barım’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Dava 1 Ekim'de görülecek

Barım'ın "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis talebiyle yargılanması devam ediliyor.

Yargılama çerçevesinde İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nce sanık Ayşe Barım hakkında tutukluluk incelemesi yapıldı. Dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde, Barım’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Davanın görülmesine ise 1 Ekim tarihinde saat 10.00'da İstanbul 26.Ağır Ceza Mahkemesi’nce devam edilecek.

Barım, ilk kez 7 Temmuz'da hakim karşısına çıkmıştı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA