Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ifadeye çağrıldı

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, İzmir Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen ve 26 kişinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında ifadeye çağrıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah Menderes Belediyesi'ne operasyon düzenlemişti. Operasyon kapsamında belediyenin bazı ihalelerine fesat karıştırdıkları iddia edilen 28 kişiden 26'sı gözaltına alınmış, 2 kişi ile ilgili de çalışmanın sürdüğü belirtilmişti. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar da bugün operasyon kapsamında ifadeye çağrıldı.

Başkan Kayalar konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bazı basın yayın kuruluşlarında hakkımda yer alan şahsıma adli işlem uygulandığına dair haberlerin herhangi bir gerçeklik payı yoktur. Soruşturma kapsamında ifademe başvurulmak üzere Mali Şube Müdürlüğü'ne gelip görevimizi yerine getirdik. Yapılan operasyonla ilgili adli süreç devam etmekte olup, süreci yakından takip ediyoruz."

Kayalar, dün yaptığı açıklamada da, "04.07.2022 tarihinde Belediyemize yapılan operasyon sonucunda geçmiş döneme (2018) ait gerçekleştirilen ihalelere yönelik yapılan denetlemelere ilişkin bazı personellerimiz hakkında adli işlem uygulanmıştır. Adli işlem uygulanan personellerin çoğu uzun yıllardır belediyemizde çalışan, bir kısmı da sadece geçmiş dönemde görev yapmış personeller olup şu anda görevde olmayan arkadaşlarımızdır. Bu münasebet ile konuyla ilgili sürecin yasal takipçisi olduğumuzu kamuoyunun takdirine sunarız."(ANKA)