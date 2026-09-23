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Menderes Belediyesi'ne ikinci operasyon

İzmir'de CHP'li Menderes Belediyesi'ne yönelik devam eden soruşturma kapsamında ikinci operasyon düzenlendi. Eski Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkındaki işlemler sürüyor.

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Menderes Belediyesi'ne ikinci operasyon

İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Bugün gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında belediyenin eski başkan vekili Erkan Özkan da bulunuyor.

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