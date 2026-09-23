Menderes Belediyesi'ne ikinci operasyon
İzmir'de CHP'li Menderes Belediyesi'ne yönelik devam eden soruşturma kapsamında ikinci operasyon düzenlendi. Eski Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkındaki işlemler sürüyor.
Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Bugün gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında belediyenin eski başkan vekili Erkan Özkan da bulunuyor.