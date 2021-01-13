Menemen'de kura yeniden çekildi: AK Partili Pehlivan kazandı

İzmir'in Menemen ilçesinde mahkemelik olan belediye başkanvekili seçimi bugün sonuçlandı.

Daha önce, 4 turda da oyların eşit çıkmasının ardından çekilen kurada CHP'li Deniz Karakurt başkanvekili seçilmişti. Ancak, AK Parti'nin "kura siyah torba yerine şeffaf cam fanusta yapıldığı" yönündeki itirazını kabul eden İzmir 2. İdare Mahkemesi, kura çekimini iptal etmişti. İzmir Valiliği ise henüz mahkemenin esas üzerindeki kararı açıklanmadan yeni kura çekimi için tarih belirlemişti. CHP'li ve İYİ Partili meclis üyeleri ise İzmir Valiliği'nin bu kararına tepki gösterip iki kez kuranın yenilenmesini önlemişti.

Ancak, bugün Vali Yardımcısı Hulusi Doğan başkanlığında kura çekimi tekrarlandı. İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan başkanlığında gerçekleşen kuranın yenileneceği toplantıya AK Parti ve MHP’li meclis üyeleri tam kadro katılırken, CHP ve İYİ Partili üyeler yer almadı. CHP’den sadece başkanvekili adayı Deniz Karakurt ile Menemen Belediyesi 1. Başkanvekili CHP'li Mehmet Karabiniş ile Ali Yılmaz toplantıya geldi. 18 meclis üyesinin hazır bulunduğu toplantıyı açan Vali Yardımcısı Doğan, "Tek gündem maddemiz var. Kura çekeceğiz." dedi.

Oylama öncesi söz alan Millet İttifakı Menemen Belediyesi Başkan Vekili adayı Deniz Karakurt, yapılan kura işlemini hukuki bulmadıklarını belirtti. Karakurt, "Mahkeme kararı beklenmeksizin vali kararı ile çekiliş yapılmasını hukuki bulmuyoruz. Bu nedenle itirazı kaydımızın kayda geçmesi için bildiriyoruz." diye konuştu.

Karakurt'un ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Yusuf Demircioğlu ise çekilişin yasaya uygun olduğunu söyledi. Demircioğlu, "Bugün CHP'li meclis üyelilerini salonda görmekten dolayı mutluyuz. Kanundan kaynaklı sizin atanmanız gerçekleştirilmiş. Yasaya uygun bir şekilde kura seçimini gerçekleştireceğiz. Kuranın Menemen için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz.” dedi.

Ardından A-4 kağıdına iki aday CHP'li Karakurt ve AK Partili Pehlivan'ın isimleri yazıldı. Kağıtlar dörde katlanıp siyah torbanın içine konulup kura çekimi gerçekleştirildi. Kuradan AK Parti'nin adayı Pehlivan çıktı. Pehlivan'ın Menemen Belediye Başkanvekili olduğu açıklandı.

Çıkışta bir açıklama yapan Pehlivan, "Mahkemelerin verdiği kararlarda boynumuz kıldan incedir. Mahkemenin vereceği kararın başımızın üzerinde yeri var. Yarından itibaren sabah namazını kıldıktan sonra bismillah deyip belediyemize geleceğiz. CHP'li ve İYİ Partili arkadaşlarımızla birlik içinde belediyemizi yöneteceğiz." dedi.

CHP, yargı kararının beklenmesini istemişti

Menemen'de Serdar Aksoy'un tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından AK Partili Aydın Pehlivan ile başkanvekilliği için yarışan CHP'li Deniz Karakurt, 4. tur oylamadaki eşitlik sonucu yapılan kuradan çıkan isim olmuştu. AK Partili Pehlivan'ın başvurusu sonrası İzmir 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı almış, CHP de buna itiraz etmişti. Mahkemenin nihai kararı açıklanmadan İzmir Valiliği belediyeye resmi yazı göndererek kura çekiminin tekrarlanmasını istemişti.