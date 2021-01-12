Menemen'de kura yine çekilemedi: CHP'den tepki

İzmir Valiliği tarafından yapılması istenen Menemen Belediye başkanvekilliği kura çekimi, CHP'li üyelerin meclis toplantısına katılmaması üzerine yeterli çoğunluk sağlanamadığı için yarın saat 14.00'e ertelendi.

Yarınki meclis toplantısında 4'te 1 çoğunluk, yani 8 üyenin katılması halinde kura çekimi gerçekleştirilecek. Menemen Belediye Meclisi'nde 15 CHP'li, 3 İYİ Partili, 10 AK Parti, 2 MHP ve 1 bağımsız üye bulunuyor. CHP'li meclis üyelerinden sadece Deniz Karakurt ile birinci Mehmet Karabiniş'in katıldığı bugünkü meclis toplantısına başkanlık eden Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, "Meclis'te 15 üye olduğu için yeterli çoğunluk sağlanamadı. Toplantı yarın saat 14.00'te 8 üye yeter sayısıyla gerçekleştirilecek." açıklamasını yaptı.

"Hukuksuzluğa boyun eğmedik"

Meclis sonrası Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda açıklamalarda buluan CHP'nin adayı Karakurt hukuksuzluk vurgusu yaptı. Karakurt, "Menemen üzerinde büyük bir oyun oynanıyor. Kendi yanlarında getirdikleri toplarla yapılan kuraya önce tamam deyip, sonra dışarıdan aldıkları talimat ile dava açtılar. Hiçbir hukuk kuralının ve hiçbir tarafsız mahkemenin kabul etmeyeceği bir dava açtılar. Hükümetin gücünü kullanarak baskı altında tutarak uygulanabilirliliği olmayan bir yürütmeyi durdurma kararı aldılar. Ara kararı, mahkemenin nihai kararı gibi bu konuda yetkisi bulunmayan vali kanalıyla kullanmaya çalışıyorlar. Hiçbir güç hukukun üstünde değildir. Biz bu güne kadar hiçbir hukuksuzluğa boyun eğmedik, eğmeyeceğiz." dedi.

Karakurt şöyle devam etti:

"Mücadelemizi bildikleri halde bize neredeydiniz diye soran Cumhur İttifakı üyeleri tarafından şu anda adalet yok ediliyor. Asıl siz nerdesiniz? Seçim dışı yollarla belediyeyi ele geçirmek olağan hale getirilmeye çalışılıyor. Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atar, Cumhurbaşkanlığı yetkisinde dersiniz. Dilediğiniz belediyeye kayyum atar, kendi yönetemedi dersiniz. Gözünüzün önünde kurayı inkar eden, dava sonucunu beklemeyen devletin valisine kura çektirirsiniz. Bizler buradayız, arkadaşlarımız burada. Mahkemenin kararını bekliyoruz. Bizler talimatla hareket etmeyiz. Menemenli’nin iradesine ket vurulmasına izin vermeyeceğiz. Bu kurayı çekerseniz, Menemen’de hiç kimseyi adil yönettiğinize inandıramazsınız. Gözü kara siyasi anlayışınız nedeniyle kurayı çektireceksiniz. Biz kuradan kim çıkarsa çıksın bu hukuksuz işleme itiraz edeceğiz.” dedi.

CHP itiraz etmişti

Menemen'de Serdar Aksoy'un tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından AK Partili Aydın Pehlivan ile başkanvekilliği için yarışan CHP'li Deniz Karakurt, 4. tur oylamadaki eşitlik sonucu yapılan kuradan çıkan isim olmuştu. AK Partili Pehlivan'ın başvurusu sonrası İzmir 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı almış, CHP de buna itiraz etmişti. Mahkemenin nihai kararı açıklanmadan İzmir Valiliği belediyeye resmi yazı göndererek kura çekiminin tekrarlanmasını istemişti.