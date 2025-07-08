Menemen'in eski Belediye Başkanı Tahir Şahin hayatını kaybetti
Menemen'in eski Belediye Başkanı Tahir Şahin geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Şahin'in vefat haberini CHP Menemen İlçe Başkanlığı duyurdu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Menemen Belediyesi'nin eski Belediye Başkanı Tahir Şahin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
Tam 10 yıl Menemen'e başkanlık eden Şahin'in, Foça’da denize girdiği esnada kalp krizi geçirdiği öğrenildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Foça Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şahin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
CHP'den ilk açıklama
ŞahinÎn vefatını duyuran, CHP Menemen İlçe Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Önceki dönem Menemen Belediye Başkanımız Sn. Tahir Şahin geçirdiği kalp krizi nedeniyle verdiği yaşam mücadelesinde yenik düşerek hayatını kaybetmiştir. Menemen'e kıymetli hizmetleriyle, örnek belediyecilik anlayışıyla anısı gönüllerden eksilmeyecek, hayırla anılacaktır. Merhum Tahir Şahin'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine, örgütümüze ve tüm Menemen'e başsağlığı dileriz."