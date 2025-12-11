Menkul kıymet gelirlerinde tevkifat süresi 2030'a kadar devam edecek

Menkul kıymet gelirlerinin tevkifat yoluyla vergilendirilmesine ilişkin uygulamanın süresi 5 yıl uzatıldı. Konuya dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla birlikte, yıl sonunda sona ermesi öngörülen tevkifat düzenlemesinin 31 Aralık 2030'a kadar devam etmesi hükme bağlandı. Düzenleme; bazı menkul kıymet ve sermaye piyasası araçlarından elde edilen faiz, alım-satım kazançları, mevduat faizleri, katılma hesabı kâr payları ve repo gelirlerinin bankalar ile aracı kurumlar tarafından tevkifat yoluyla vergilendirilmesini içeren 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67'nci maddesine dayanıyordu.

Bu karar kapsamında, normalde 31 Aralık 2025'te sona erecek olan mevcut uygulama 5 yıl daha uzatılmış oldu. Böylece tevkifat esaslı vergilendirme sistemi, piyasalarda öngörülebilirliğin korunması adına 2030 sonuna kadar sürdürülecek.