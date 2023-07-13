  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Menzil cemaati lideri son yolculuğuna uğurlandı
Takip Et

Menzil cemaati lideri son yolculuğuna uğurlandı

Menzil cemaatinin lideri Seyyid Abdulbaki Elhüseyni'nin cenazesi, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde toprağa verildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Elhüseyni'nin cenazesi, kara yoluyla Kahta ilçesine bağlı Menzil köyüne getirildi.

Cenazenin getirilişi sırasında yaklaşık 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Köy girişini kapatan güvenlik güçleri, cenaze namazına katılmak için gelen araçları kurulan otopark alanına yönlendirdi.

Binlerce kişi tarafından karşılanan cenaze, kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile çok sayıda kişi katıldı.

74 yaşında olan Seyyid Abdulbaki Elhüseyni, yaklaşık 1,5 yıldır İstanbul'da tedavi görüyordu.