Meral Akşener: Bizi karşınızda hazır olda tutun

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde esnafı ziyaret eden Akşener burada vatandaşlara seslendi.

Akşener, 20 Ocak 2020'den bu yana ilçe ilçe esnafı gezdiğini belirterek, "Dükkanlardan içeri girdiğim zaman partimi övmüyorum, propaganda yapmıyorum, sadece ve sadece esnafı dinliyorum. İlk defa Doğanşehir'de bütün esnafın tütün yetiştiriciliği üzerine konuştuğuna şahit oldum. Bu tahminimizden öte belki, Ankara'dakilerin bildiğinden öte bir durum. Çarşamba günü tütün konusunda gerçekten geniş bir konuşma yapacağım." diye konuştu.

"Esnaf için müşteri velinimet, siyasetçi için de seçmen velinimettir. Uzun zamandır seçmen velinimet olmaktan çıktı." değerlendirmesinde bulunan Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçmenin varlığı unutulmuş. Şimdi inşallah hep birlikte seçmenin de velinimet olduğu bir dönemi birlikte başaracağız. Ben de dahil bizi karşınızda hazır olda tutun. Siz seçmensiniz, siz milletsiniz, sizin oylarınızla vekalet alıp, gidiyoruz Ankara'ya. Siz asılsınız. Aslı görününce vekalet ortadan kalkar. Dolayısıyla biz sizin vekilleriniziz. Yani sizin tercihlerinizle Ankara'ya gidip size hizmet etmekle yükümlüyüz. Ama bu unutuldu. Bunu yeniden birlikte hatırlayacağız. Hepimizi karşınızda hazır ola getireceksiniz. Öyle kolay oy vermek yok. Oylarınız midenizde olacak. Hani eskiden 'ekmek aslanın midesinde' denirdi ya oylarınız midenizde olacak. O kadar zorlanacağız, sizin oylarınızı alırken."

Meral Akşener, daha sonra Kübra-Ahmet Fazıl Yılmaz çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

Ardından Akçadağ ilçesine geçen Akşener, burada da esnaf ziyaretinde bulunarak, vatandaşlarla sohbet etti.