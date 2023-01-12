  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
Takip Et

Meral Akşener hastaneye kaldırıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Parti yetkilileri, Akşener'in sağlık durumunda endişe verici bir durum olmadığını ve kontrollerinin sürdüğünü ifade etti.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

AA muhabirinin parti yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Akşener, kalp çarpıntısı şikayeti nedeniyle özel Güven Hastanesi'ne kaldırıldı.

Parti yetkilileri, Akşener'in sağlık durumunda endişe verici bir durum olmadığını ve kontrollerinin sürdüğünü ifade etti.