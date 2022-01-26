Meral Akşener, koronavirüse yakalandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Akşener, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda “Yaptırdığım Kovid testim pozitif çıktı. Eşimle birlikte bir hafta boyunca karantinada olacağız. Çok şükür ikimiz de iyiyiz, kimse merak etmesin. Karantina sonrasında milletimizle buluşmaya kaldığımız yerden devam.” ifadelerine yer verdi.