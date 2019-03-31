Meral Akşener: Türkiye iyi olacak
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, oyunu Üsküdar'da kullandı. Buradan Ankara'ya geçecek olan Akşener, seçim sonuçlarını parti genel merkezinde takip edecek.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, oyunu Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesinde 2132 numaralı sandıkta kullandı.
Uzunca ve hareketli bir seçim kampanyası dönemi geçirdiklerini ve bütün adaylara başarı dilediğini söyleyen Akşener, "Bu seçimin Türkiye'ye hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum. Türkiye iyi olacak. Üsküdar iyi olacak inşallah, İstanbul iyi olacak" diye konuştu.
Bir gazetecinin "Seçim sonuçlarını nerede takip edeceksiniz?" sorusu üzerine Akşener, "Ankara'da. Şimdi, buradan Ankara'ya gidiyorum. Genel merkezde" yanıtını verdi.
Akşener, "Sandıktan sizce ne çıkar?" sorusuna ise "İyi bir sonuç çıkacak" şeklinde karşılık verdi.
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Kaynak: AA