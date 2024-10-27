Meral Akşener ve Müsavat Dervişoğlu aylar sonra bir arada!

Kuruluşunun 7. yılını kutlayan İYİ Parti, Ankara Atatürk Spor Salonu’nda buluştu. Salondaki kalabalık dikkat çekerken, gecenini sürprizi aylar sonra görüntülenen Merak Akşener oldu.

Partinin kurucu Akşener de, Dervişoğlu'nun yanında yer aldı. Partililer, “Anamızı da aldık geldik”, “Adalet peşinde” pankartları açıktı, “İktidara doğru Dervişoğlu” sloganları attı.

Yan yana oturdular

Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, tüm salonu çiçeklerle selamladı. Ardından protokolde, İYİ Parti’nin Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener'in yanına oturdu.

Dervişoğlu'ndan özel davet

Öte yandan, İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener’e özel olarak hazırlanan davet mektubunun bizzat İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu tarafından teslim edildiği ve Akşener’in Dervişoğlu tarafından 7. kuruluş yıl dönümü etkinliğine özel olarak davet edildiği öğrenilmişti.