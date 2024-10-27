Meral Akşener ve Müsavat Dervişoğlu aylar sonra bir arada!
İYİ Parti'nin kurucusu ve eski lideri Meral Akşener, partinin 7. kuruluş yıl dönümünde görüntülendi. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu ile tribündeki partilileri selamlayan Akşener, protokolde de Akşener ile yan yana oturdu.
Kuruluşunun 7. yılını kutlayan İYİ Parti, Ankara Atatürk Spor Salonu’nda buluştu. Salondaki kalabalık dikkat çekerken, gecenini sürprizi aylar sonra görüntülenen Merak Akşener oldu.
Partinin kurucu Akşener de, Dervişoğlu'nun yanında yer aldı. Partililer, “Anamızı da aldık geldik”, “Adalet peşinde” pankartları açıktı, “İktidara doğru Dervişoğlu” sloganları attı.
Yan yana oturdular
Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, tüm salonu çiçeklerle selamladı. Ardından protokolde, İYİ Parti’nin Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener'in yanına oturdu.
Dervişoğlu'ndan özel davet
Öte yandan, İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener’e özel olarak hazırlanan davet mektubunun bizzat İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu tarafından teslim edildiği ve Akşener’in Dervişoğlu tarafından 7. kuruluş yıl dönümü etkinliğine özel olarak davet edildiği öğrenilmişti.