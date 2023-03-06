Meral Akşener'den yeni öneri: İmamoğlu ve Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun

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Millet İttifakı bugün cumhurbaşkanı adayını açıklayacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Cuma günü yaptığı açıklamayla başlayan hareketlilik bugün de devam ederken, ittifakın bu akşam cumhurbaşkanı adayını açıklaması bekleniyor.

İmamoğlu ve Yavaş'tan ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in parti yöneticileriyle görüşmek üzere genel merkez binasına gideceği haberlerinin ardından İBB Başkanı İmamoğlu ve ABB Başkanı Yavaş da Genel Merkez'e gitti. İki başkanın CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla İYİ Parti Genel Merkezi'ne gitti.

Ziyaretin ardından açıklama

Ziyaretin ardından İmamoğlu ve Yavaş açıklama yaptı.

İmamoğlu, "Bugün bu çok önemli süreçte saygıdeğer İYİ Parti Genel Başkanı Akşener hanımefendiyi, çok kıymetli Mansur Yavaş ile ziyaret ettik. Bu ziyaretimizi Kılıçdaroğlu bilgisi ile gerçekleştiriyoruz" derken; Yavaş, "Masada yaşanan bu olayları seyretme imkanımız yok. Önümüzde seçim var. Milletimizin ayrılığa tahammülü yok" ifadelerini kullandı.

Akşener'den yeni öneri: İki isim yardımcı olsun

İmamoğlu ve Yavaş'ın ziyaret amacı ise İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun açıklamasıyla netleşti. Zorlu, Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş'a cumhurbaşkanı yardımcısı olma önerisi ilettiğini söyledi. Zorlu, Akşener'in ilerleyen saatlerde öneriyi Kılıçdaroğlu'na aktaracağını da kaydetti.

Toplantı ertelendi

Alınan bilgiye göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ziyareti dolayısıyla saat 14.00'te başlayacağı bildirilen toplantının, saat 15.00'e alındığı belirtildi.