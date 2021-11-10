İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konvoyunda kaza meydana geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın vefat eden kardeşi Sabri Yavaş'ın Beypazarı'ndaki cenaze töreninden dönen Akşener'in konvoyunda, Akşener'in yardımcısı Bahadır Erdem'in aracının önüne bir köpek çıktı.

Köpeğe çarpmamak için ani bir fren yapan Erdem’in aracına arkadan gelen korumaları taşıyan araç çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da tarlaya uçarken, Erdem hafif yaralandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in öndeki araçta seyahat ettiği bildirildi.