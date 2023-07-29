Meram’da turizmin yeni rotası: Kızlar Kayası

Yıldız DOĞRUER

Konya'da, Dere Mahallesi’nde bulunan Kızlar Kayası, Meram Belediyesi tarafından yapılan düzenleme çalışmaları ile şehrin turizm ve sosyal yaşamına kazandırıldı. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Kızlar Kayası’nın açılış töreninde 9 ayrı eser ile 1.5 kilometre çapındaki alanda oluşturulan turizm destinasyonu hakkında bilgi verdi.

Meram Belediyesi tarafından yapılan düzenleme çalışmaları ile şehrin turizm ve sosyal hayatına kazandırılan Kızlar Kayası’nın açılış törenine AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Kavuş, “9 eserlik yeni rota, vadi-i Meram’ı bir inci gerdanlık gibi süsledi” Konya’nın Kapadokyası Kızlar Kayası’nda gerçekleştirilen çevre düzenlemesinin kendileri için özel bir öneme sahip olduğunu ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Meram Bağı ile başlayarak Meram Millet Bahçesi’ne kadar uzanan 1,5 kilometre çap aralığındaki tarih, turizm ve kültür rotası bizim gönlümüzde tüm bu yatırımlarımız içerisinde ayrı bir yere sahip. Kızlar Kayası Çevre Düzenlemesi’nin de bulunduğu rotada yer alan Meram Bağı, Lavanta Bahçesi, Kızlar Kayası, Meram Köprüsü, Tavusbaba, Aydın Çavuş, 80 Binde Devri Alem Parkı ve Meram Millet Bahçesi, Vadi-i Meram’ı adeta inci bir gerdanlık gibi süsledi. Kızlar Kayası Çevre Düzenlemesi başlı başına Meram ruhunu yeniden canlandırması bakımından çok değerli bir proje ama değerini bu inci gerdanlığın bir parçası olmakla da alıyor” dedi.

Gerçekleştirilen çevre düzenlemesi hakkında da bilgi veren Başkan Mustafa Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü “ Meram’ın bu yeni cazibe merkezi ve Dere’nin güzelliğine güzellik katacak çalışmalar 24 bin metrekarelik bir alanın 10 bin metrekaresinde projelendirildi. Alanın en dikkat çekici bölümü çevre düzenlemesi ve aydınlatma çalışmaları oldu. Merdivenlerle bir seyir terası oluşturuldu. Güneşin doğuşundan batışına, gece ışıltısından gündüz görüntüsüne kadar masal kitabından çıkmış bir görüntü ve hüviyet kazandırıldı. Destansı güzelliğe sahip Dere Mahallemiz, yeni bir güzelliğe kavuştu. Bu doğal yapılar, pek çok efsane ve hikayeye konu olmuştur. Ama ben inanıyorum ki, burayı ziyaret eden her insan, asıl hikayeyi bundan sonra kendisi yazacak.”