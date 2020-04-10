Mercer CEO’su Dinçer Güleyin: Çalışanların yüzde 40'ı maaş endişesi taşıyor
İnsan Kaynakları Mercer CEO’su Dinçer Güleyin, DÜNYA Talks'ta Ceyhun Kuburlu'ya yaptığı açıklamada, çalışanların yüzde 40'ının maaş endişesi taşıdığını ifade etti.
İnsan Kaynakları Mercer CEO’su Dinçer Güleyin, DÜNYA Talks'ta Ceyhun Kuburlu'nun sorularını yanıtladı.
Mercer Türkiye CEO'su Dinçer Güleyin, çalışanların yüzde 40'ının maaş endişesi taşıdığını söyledi.
Güleyin, Covid-19 salgınıyla ilgili Türkiye’deki firmaların durumu, alınan önlemleri ve iş dünyasının geleceği hakkındaki düşüncelerini paylaştı.
İş dünyasının bundan sonra neden eskisi gibi olamayacağına değinen Güleyin, çalışanları ve şirketleri nelerin beklediği, salgının çalışanlar üzerindeki etkileri ve ücretlerin durumu hakkında konuştu.