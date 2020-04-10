ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
16 °C
  • Haberler
  • Gündem
  • Mercer CEO’su Dinçer Güleyin: Çalışanların yüzde 40'ı maaş endişesi taşıyor

Mercer CEO’su Dinçer Güleyin: Çalışanların yüzde 40'ı maaş endişesi taşıyor

İnsan Kaynakları Mercer CEO’su Dinçer Güleyin, DÜNYA Talks'ta Ceyhun Kuburlu'ya yaptığı açıklamada, çalışanların yüzde 40'ının maaş endişesi taşıdığını ifade etti.

Mercer CEO’su Dinçer Güleyin: Çalışanların yüzde 40'ı maaş endişesi taşıyor
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

İnsan Kaynakları Mercer CEO’su Dinçer Güleyin, DÜNYA Talks'ta Ceyhun Kuburlu'nun sorularını yanıtladı.

Mercer Türkiye CEO'su Dinçer Güleyin, çalışanların yüzde 40'ının maaş endişesi taşıdığını söyledi.

Güleyin, Covid-19 salgınıyla ilgili Türkiye’deki firmaların durumu, alınan önlemleri ve iş dünyasının geleceği hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

İş dünyasının bundan sonra neden eskisi gibi olamayacağına değinen Güleyin, çalışanları ve şirketleri nelerin beklediği, salgının çalışanlar üzerindeki etkileri ve ücretlerin durumu hakkında konuştu.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap