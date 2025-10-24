Merdan Yanardağ gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Merdan Yanardağ kimdir?

TELE 1'in kurucusu ve genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ'a "casusluk" soruşturması başlatıldı. Bu kapsamda Yanardağ gözaltına alınırken ev ve iş yerinde de arama yapıldı. Olayın ayrıntılarını öğrenmeye çalışan vatandaşlar "Merdan Yanardağ neden gözaltına alındı" diye soruyor.

Merdan Yanardağ neden gözaltına alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “casusluk” soruşturması kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu bulunduğu cezaevine, aynı suçtan ifade vermesi için yazı gönderildi. Soruşturma dosyasında, yabancı istihbarat servisleriyle bilgi paylaşımı ve seçim sürecinde manipülasyon iddiaları yer aldı.

Gazeteci Merdan Yanardağ ise aynı soruşturma kapsamında, şüpheli Hüseyin Gün ile casusluk faaliyetlerine ilişkin irtibat ve yazışmalarının bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Yanardağ’ın Gün’den menfaat temin ederek seçim sürecinin basın ayağını organize ettiği ve 2019 yerel seçimlerinde yabancı istihbarat servisleriyle iş birliği yaptığı iddia edildi.

Merdan Yanardağ kimdir?

Merdan Yanardağ, 1959 yılında Sivas’ın Divriği ilçesinde doğdu. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra aynı üniversitede yüksek lisansını, Maltepe Üniversitesi’nde ise sosyoloji alanında doktorasını tamamladı. Gazetecilik kariyerine 1985’te Günaydın gazetesinde adım atan Yanardağ; Sabah, Hürriyet, Aydınlık ve Gündem gibi gazetelerde çalıştı. Televizyon alanında HBB, Kanal 6, atv ve Kanaltürk’te görev yaptı. 2017’de kurduğu Tele 1 kanalının Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapan Yanardağ, eleştirel yayıncılık çizgisiyle tanınan bir gazeteci ve yazardır. Çok sayıda kitap kaleme almıştır.