Merdivenden düşen 70 yaşındaki kadının hayatını kargocu kurtardı!

Adana'nın Çukurova ilçesinde bir eve teslimat yapan kargo görevlisi, merdivenden düşerek yaralanan yaşlı kadını fark edip hemen ambulans çağırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Cuma günü saat 16.00 sıralarında 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eve kargo getiren görevli, teslimat sırasında ev sahibi Yıldız Karaman'ın (70) merdivenlerden düşerek başını vurduğunu fark etti. Karaman'ın torununun çığlıklarını duyan kargo görevlisi hemen 112 Acil Servis'i arayarak yardım talep etti.

Yaşlı kadının tedavisi sürüyor

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karaman'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaşlı kadının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olay anı ise apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.