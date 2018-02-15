Merkel: İlişkilerimiz yoğun bir şekilde sürmeli

15 Şubat 2018

Başbakan Binali Yıldırım'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesi sona erdi. Görüşme sonrası Merkel ve Yıldırım ortak basın toplantısı düzenledi.

Merkel yaptığı açıklamada, "Deniz Yücel bizim için büyük önem taşıyor. Hukuk devleti ilkelerini görüştük." dedi.

Merkel, "15 Temmuz darbe girişimini tekrar kınadım. Sorunlar ne kadar büyük olursa olsun konuşarak çözüm bulunabilir. İlişkilerimiz yoğun bir şekilde sürmeli. İlişkilerde güven duygusu önemlidir. NATO açısından ABD ile ilgili kaygılarımız var" ifadelerini kullandı.

Merkel ayrıca, vize muafiyeti için belli şartların konuşulduğunu söyledi.

Yıldırım, "15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe girişimi sonrası darbecilerin yargılanması konusundaki ve memuriyetten çıkarılanlar konusundaki düşüncelerini, Sayın Merkel bizimle bir kez daha paylaştı. Almanya bir hukuk devleti, Türkiye de bir hukuk devleti. Hukuk devleti kuralları içerisinde bunların yargılamaları devam ediyor." dedi.

Yıldırım, "Türkiye NATO sınırlarını da koruyor. Türkiye büyük göç akınlarını önlüyor. Türkiye-Almanya ilişkilerinde hassasiyetlerimiz bellidir. Bizim için PYD/PKK terör örgütüdür. DEAŞ'la mücadeledeki kararlılığın bu terör örgütleriyle de mücadelede sürdürülmesini istiyoruz." dedi.

Yıldırım, "Deniz Yücel ve diğer zanlılar, tabi ki belirli suçlamalara maruz olarak tutuklu durumdalar. Bunlar, mahkemelerin kendi kapasitesinde, yetkisinde görülüyor ve bunlardan geçmişte birkaç tanesinin mahkemesi görüldü ve gereği yapıldı. Burada da ümit ediyorum ki hukuk devleti kuralları içerisinde gereken yapılacaktır. Bize düşen mahkemeye yardımcı olmak, mahkemenin işini kolaylaştırmak, onların önünü açmak. Gerek Deniz Yücel davası gerekse diğer davalar hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde devam ediyor. Şunu herkesin takdir etmesini bekliyorum; Türkiye, büyük bir darbeye maruz kaldı. Binlerce bu darbeyle ilgili dava açılan insanlar var. Mahkemeler çok yoğun. Dolayısıyla buradaki iş yükünden kaynaklı gecikmeler olabilir. Ümit ederim kısa sürede duruşması yapılır ve bir sonuç elde edilir." ifadelerini kullandı.

Yıldırım mülteciler konusunda, "Mülteci konusu tek başına bizim sorunumuz değil, bizim ürettiğimiz bir sorun da değil. Bu sorunların hiçbirini başlatan da biz değiliz. Biz sadece sonuçlarına katlanıyoruz. Suriye'deki savaşı biz başlatmadık. Oradaki mülteci akını biz başlatmadık ama orada canını kurtarmaya çalışan 3,5 milyon insanı biz bağrımıza bastık, ekmeğimizi paylaştık. Bize yalan yanlış resim gösteren arkadaş bu gerçeği görsün. Ne yaptığımızı bütün dünya biliyor. Dolayısıyla alnımız ak. Yaptığımız işi biliyoruz." dedi.

"Türkiye ile Almanya'nın normal hayata dönme vakti geldi"

Kaynak: AA