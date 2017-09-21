Merkel: Türkiye'deki sorunlar Almanya'ya taşınmasın

21 Eylül 2017

Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin başbakan adayı Angela Merkel seçimlere kısa bir süre kala ülke basınına açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında Türkiye ile ilgili de açıklamalar yapan Merkel, ülkede yaşayan Türklerden birçoğunun hala, "Nereye aidim?" sorusunu kendilerine sorduğunu belirtti.

Merkel, "Bunun nedeni partiniz Hristiyan Demokrat Birlik'in Almanya'nın bir göç ülkesi olduğunu hala kabul etmemesi olabilir mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Türkiye'den buraya gelenlerin misafir işçi olduğunu söylediğimiz dönemler çoktan geride kaldı. Alman vatandaşlığına geçmelerinin önü açık ve bunu yaptıklarında Türk kökenliler de tıpkı yüzyıllardır aileleriyle burada yaşayan diğerleri gibi Alman vatandaşıdır. Uzun yıllardır burada yaşayan ve Alman vatandaşlığına geçmemiş olanlara da ülkemizin refahına katkı sağladıklarını ve bu nedenle de yasalara uymaları halinde ülkemize ait olduklarını söylüyorum. Bizi şu an endişelendiren, Türkiye'den farklı grupların kısmen birbirlerini karşılıklı olarak ihbar etmeleri ve belki de gözetlemeleri. Bunu istemiyoruz. Türkiye'den anlaşmazlıkların Almanya'ya getirilmesini istemiyoruz ve buradaki bütün grupların barışçıl ve taciz edilmeksizin yaşayabilmelerine dikkat edeceğiz."