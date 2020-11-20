Merkel: Türkiye'yle 10 Aralık'taki AB Liderler Zirvesinde görüşeceğiz

Almanya Başbakanı Angela Merkel 10 Aralık'taki AB Liderler Zirvesinde Türkiye konusunun da gündemde olacağını söyledi.

Angela Merkel AB üye ülkeleriyle video konferans yöntemiyle yapılan toplantı sonrası düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada 10 Aralık'taki zirvede gündemine ilişkin, "10 Aralık'ta yapılacak AB Liderler Zirvesinde Türkiye konusunu da görüşeceğiz bu konuda mutabık kaldık. O zamana kadar elbette gelişmelere bakmalı ve sonra bir karar vermeliyiz ancak bugünden bir şey söyleyemem. Söyleyebileceğim sadece meselelerin şu anda işler bizim istediğimiz gibi gitmediğidir." dedi.