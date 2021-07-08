Merkez Bankası eleştirisi: Krizden en fazla etkilenen ülke olunca vay bunu dış güçler yaptı

CHP Ekonomi Masası heyeti Giresun’da iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi.

Toplantıda “Türkiye Nereye Gidiyor” başlıklı bir sunum ile değerlendirmelerde bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Türkiye ekonomisi uzunca bir süredir rotadan çıkmış vaziyette. 2013 yılından bu yana, Türk ekonomisi hedeflenen büyüklükler doğrultusunda gitmiyor. AK Parti yönetiminin iş başına geldiği dönemden itibaren 2011-2013 yıllarına kadar işler fena gitmedi. Dünyada da konjonktür çok iyiydi. Bizim gibi ekonomilere para yağıyordu. Burada Türkiye, borçlanarak büyüme modelini seçti. Dış tasarruflarla büyüme modelini seçti. Tasarrufları AVM’lere, betona yatırdı. Halbuki bunu dış tasarrufla yapıyorsanız bunun geri dönüşünü de dolarla, avroyla yapacaksınız. Bu paraları biz ihracat yapabilecek fabrikalara yatırmalıydık, öyle yapmadık.

2013’e geldiğimizde ABD Başkanı, ‘ben artık partiye son veriyorum, dolar basmayacağım’ dedi. Tüm dünya gibi bizim ekonomimiz de bundan etkilendi. İçeridekiler "buna Gezi Parkı olaylarından oldu" dedi. Ama bu tamamen dünyada konjonktür değişmesi. Türkiye 2013’ten itibaren çok ciddi ekonomik patinaja girdi. Türkiye 2018 yılında tek adam parti devleti rejimine geçti. Türkiye’deki bütün yerleşik kurumlar çok ciddi ölçüde tahrip oldu. Hukukun üstünlüğü kalmadı. Türkiye hızla otoriterleşmeye başladı. Tek kişinin ülkenin her yerindeki vesayeti hissedilmeye başlandı." diye konuştu.

Öztrak konuşmasına şöyle devam etti: "Bir üçüncü kriz, 2020’de geldi. Sağlık kriziydi ve Türkiye bu koronavirüs sürecini çok kötü yönetti. Tek bir aşıya bağlı kalındığı için, alternatif aşı tedariki programları yapılmadı, geldiğimiz nokta, Türkiye Çin’den gelecek aşıları bir müddet sonra tedarik edememeye başladı. Bir başka yerde şansımız yaver gitti, Fransa Biontech aşılarını almaktan vazgeçti, bu aşıları Türkiye aldı, bugün aşılama çok hızlı gidiyor. Demek sorun sağlık çalışanlarımızda değil. Türkiye’nin halk sağlığı uzmanları, çok büyük işler yapıyor. Dünyada da çok iyi tanınıyorlar. Aşıyı verdik hızla gidiyorlar. Aşı bulunursa sağlık çalışanlarında takılan hiçbir şey olmuyor."

Öztrak, “Bugün yüzde 19 faiz dünyanın en yüksek 7. faizi. Korkunç bir faiz. Merkez Bankası’nda hala ciddi bir kıyım devam ediyor. Müdürleri, genel müdürleri, daire başkanlarını değiştiriyorlar. Neye güveniyorlar bilmiyorum dünyada işler düzelmedi aksine daha da kötüye gideceğine dair beklentiler var. Biz Merkez Bankası’nda çalışacak adam bırakmıyoruz. Krizden en fazla etkilenen ülke olunca da vay bunu dış güçler yaptı.” dedi.

"Dolar arttıkça borçlar artıyor"

Öztrak, "Artık sermaye eskisi gibi ne olursa olsun gideyim o ülkenin kağıdını alayım demiyor. İtici bitti, çekici faktörler devreye girdi. Bir ülke ne kadar doğruları yaparsa sermaye o ülkeye gelir. Biz bunu yapmıyoruz. Dolar kuru 18 Mart’ta, bir önceki Merkez Bankası Başkanı değiştiğinde 7 lira 32 kuruşmuş, bugün 8 lira 68 kuruş. İşte iş adamlarımız burada. Dolarla borçlanmışlar. Dolar arttıkça borçları artıyor. Türk lirası ile ödeyecekler ödemeleri gereken Türk lirası miktarı artıyor. Türk parası pul oluyor. Sonra övünüyoruz. Eskiden biz Bulgaristan’a giderdik ucuz diye benzin almaya şimdi onlar geliyor. Tablo gerçekten üzüntülü, Kendi vatandaşını bu kadar dışlayan bir yönetim görülmemişti. Polatlı’da çiftçinin biri biz kural istiyoruz kral değil dedi. Kral olan yerde kural olmaz, kural olmayınca da yatırımcı gelmiyor." ifadelerini kullandı.

"En önemli sorun güven"

"En önemli sorun güven. Bunu nasıl aşacağız?" diye soran Öztrak, "Bunu dört sütunda bir strateji ile ifade ediyoruz. Hukuk devleti ve demokrasi, üreten Türkiye, güçlü sosyal devlet, sürdürülebilirlik. Dün Trabzon’daydık. Trabzon ekonomisinin en büyük sorunlarından biri Suudi Arabistan’dan turist gelmemesi. Neden gelmiyor? Çünkü dış politikayı iyi yönetemiyor. Biz ekonomiyi bilen insanlarız. Bir iddiayı ortaya koyuyoruz. Bu ekonomiyi bugün düştüğü sıkıntıdan biz çıkarırız." şeklinde konuştu.