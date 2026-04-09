Merkez Bankası faiz kararı bu hafta mı, ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu ayki toplantıda nasıl bir karar vereceği merak ediliyor. Savaş nedeniyle piyasalarda tedirginlik devam ederken ekonomi ile yakından ilgilenenler faiz kararının tarihini araştırıyor. İşte "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusunun yanıtı...
Nisan ayında Merkez Bankası bir kez daha toplanacak. Tarih ilerledikçe kararın verileceği gün merak ediliyor. Piyasalar faiz indirimi beklemezken sıklaşan soru ise "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" oluyor.
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir sonraki toplantısını 22 Nisan 2026'da gerçekleştirecek. Merkez kararını saat 14.00'te duyuracak.
ABD/İsrail-İran savaşı nedeniyle bazı ekonomistler faizlerin bir kez daha sabit kalacağını belirtirken bazıları ise faizlerde ufak bir artış olacağını öngörüyor.