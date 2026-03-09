Merkez Bankası faiz kararı bu hafta mı, ne zaman? Faizler düşecek mi, yükselecek mi?

ABD/İsrail-İran savaşı 9. gününde... Dünya savaşın hangi boyuta evrileceğini merak ederken merkez bankaları da yavaş yavaş kararlarını açıklayacak. Ülkemizde de milyonlarca kişi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın alacağı karara odaklanmış durumda... Bu sebeple "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman" sorusu peş peşe geliyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ikinci toplantısını 12 Mart 2026'da gerçekleşecek ve karar 14.00'te duyurulacak.

ABD-İran savaşı nedeniyle Merkez Bankası'nın mart ayındaki toplantıda faiz indirimini pas geçmesi bekleniyor.