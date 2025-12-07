Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz indirimi olacak mı?

Ekonomi çevreleri, finans kuruluşları ve tasarruf sahiplerinin odak noktası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın alacağı yeni karara kilitlendi. TCBM'nin yılın son faiz adımına ilişkin vereceği karar, hem finans kurumları hem de bireysel yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. Bu sebeple "TCMB faiz toplantısı ne zaman" sorusu sıklaşmış durumda...

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

2025 yılının son Para Politikası Kurulu toplantısı çerçevesinde TCMB faiz kararı 11 Aralık 2025 Perşembe günü açıklanacak

Ekonomistler, bu toplantıda 100 baz puan ya da 200 baz puanlık bir faiz indirimi yapılacağını öngörüyor.