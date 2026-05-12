Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB toplantısı bu ay var mı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantı tarihi merak ediliyor. Uzmanlar enflasyon nedeniyle faizlerin düşmesini beklemezken günler ilerledikçe "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusu hızlanıyor.

Merkez Bankası faiz kararı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mayıs ayını pas geçecek ve bir sonraki toplantısını 11 Haziran'da gerçekleştirecek. Karar kamuoyu ile saat 14.00'te paylaşılacak.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti de 18 Haziran'da yayımlanacak.

Uzmanlar faiz indirimi beklemezken hatta bir artışın söz konusu olabileceğini öngörüyor.