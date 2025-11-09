Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MB faiz indirecek mi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın her toplantısı ilgiyle takip ediliyor. Son 3 toplantıda Merkez faiz indirimine giderken bir sonraki toplantıda nasıl bir karar verileceği büyük merak konusu... Günler ilerlerken gitgide artan soru ise "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman" oluyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu ay toplantı yapmayacak. Yılın son toplantısı 11 Aralık'ta gerçekleşecek. Karar saat 14.00'te duyurulacak.

Merkez Bankası faiz indirecek mi?

Ekonomistler, ekim ayı enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesinin Merkez'in indirim yönünde cesaretlendirebileceğini değerlendiriyor. Genel kanı 100 baz puan faiz indirimi olacağı yönünde...