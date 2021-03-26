Merkez Bankası Kanununda değişiklik için yasa teklifi

ANKARA (DÜNYA) İYİ Parti, Merkez Bankası başkanlarının 5 yıl süreyle atanması ve süresi dolmadan görevinden alınamaması ile Para Piyasası Kurulunda reel sektörü temsilen bir üyenin bulunması için yasa teklifi verdi.

Teklif, İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ile Samsun Milletvekili Erhan Usta imzasıyla Meclis başkanlığına sunuldu. Teklife göre, Merkez Bankası Başkanı Banka Meclisinin teklifi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından 5 yıl süreyle atanacak. Merkez Bankası Kanunun 27. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, süresinden önce görevden alınamayacak. Bu sürenin sonunda bir defaya mahsus olmak üzere yeniden atanabilecek.

Reel sektör temsil edilecek

Para Politikası Kurulu, başkanın başkanlığı altında, başkan yardımcıları, banka meclisince üyeleri arasından seçilecek bir üye ve TOBB tarafından önerilecek 3 aday içerisinden atanacak bir üyeden oluşacak. Hazine ve Maliye Bakan yardımcısı veya bakanın belirleyeceği bir birim amiri toplantılara oy hakkı olmaksızın katılabilecek. Başkanlık, Başkan Yardımcılığı ve Banka Meclisi görevi sona erenlerin Para Politikası Kurulu üyeliği de sona erecek.