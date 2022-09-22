Merkez Bankası'nın faiz kararına tepki

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 13'ten 12'ye indirdi.

Merkez Bankası'nın faiz indirimine CHP'den tepki açıklamaları geldi.

Sosyal medyadan açıklama yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Bu kararla hem Kur Korumalı Mevduatın Hazineye maliyeti, hem döviz kurunu dizginlemek için TCMB'nin arka kapısından satılan döviz miktarı daha da artacak. Rüzgara doğru tükürmeye devam edin..." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası'nin faiz oranını 100 baz puan daha indirdiğini belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da, "Tüm dünya ulusal para birimini korumaya çalışırken biz paramızın pul olması için adeta seferberlik ilan etmiş durumdayız. Erdoğan ve şürekası göz göre göre ülkeyi uçuruma sürüklüyor." dedi.