Merkez Boğaziçi mezunlarına emanet

Kerim ÜLKER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Merkez Bankası başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Yerlerine Osman Cevdet Akçay, Hatice Karahan ve Fatih Karahan atandı.

Yeni başkan yardımcılarının ortak özelliği Başkan Hafize Gaye Erkan gibi Boğaziçi Üniversitesi’nde eğitim görmeleri. Piyasaların yakından tanıdığı Cevdet Akçay, Boğaziçi Üniversitesi ekonomi mezunu. Diğer başkan yardımcısı Hatice Karahan, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra aynı üniversitede iktisat yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Hatice Karahan, tıpkı Başkan Hafize Gaye Erkan gibi bir dönem DÜNYA Gazetesi'nde köşeyazarlığı yapmıştı. Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na atanan bir diğer isim olan Fatih Karahan, diğerleri gibi Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü mezunu.