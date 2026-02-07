MERKEZİ ATAMA 2026: KPSS tercihleri ne zaman başlıyor?

Kamuya atanma hayali kuran adayların gözü yeniden ÖSYM’den gelecek duyurulara çevrildi. 2026 merkezi atamaları için geri sayım sürerken KPSS tercih tarihleri merak konusu oldu. Binlerce aday, tercih kılavuzunun yayımlanacağı günü yakından takip ediyor. "KPSS tercihleri ne zaman başlıyor" sorusu sık sık geliyor.

KPSS-2026/1 tercihleri ne zaman başlıyor?

ÖSYM KPSS-2026/1: Bazı kamu kurum ve kuruluşları için tercih tarihlerini duyurmadı. Geçen yıl ilk tercihler 10-17 Temmuz tarihleri arasında alındı. Bu yıl da tercihlerin temmuz ayının ilk haftasında alınması bekleniyor.

Adaylar tercihlerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecek.