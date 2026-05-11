MERKEZİ ATAMA BAŞVURU TARİHİ: KPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

Memur adayları KPSS'ye girip tercihte bulunarak kamu kurumlarına atanmak istiyor. Bu yılki tercihler için bekleyiş devam ediyor. Gözler sürekli olarak bakanlıklarda ve ÖSYM'de... Peki, KPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

KPSS-2026/1 tercihleri ne zaman başlıyor?

ÖSYM ve Bakanlıklar KPSS-2026/1 tercih tarihi ile ilgili 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü bir duyuru yayımlamadı. 2025'te ilk tercihler 10-17 Temmuz tarihleri arasında alındı. Bu yıl da tercihlerin temmuz ayının ilk haftasında alınması bekleniyor.

Adaylar tercihlerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecek.