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Merkezi yönetim brüt borç stoku 3 trilyon 109,4 milyar lira oldu

Merkezi yönetim brüt borç stoku, mart sonu itibarıyla 3 trilyon 109,4 milyar lira olarak belirlendi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stokunu mart sonu itibarıyla 3 trilyon 109,4 milyar lira olarak açıkladı.

Borç stokunun 1 trilyon 51,8 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 2 trilyon 57,6 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

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