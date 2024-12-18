“Merkez’in görevi sadece fiyat istikrarı değildir”

Recep ERÇİN

İs­tanbul’da dün düzenlenen basın toplantısında bir sunum yapan Zafer Partisi Ekonomi ve Kalkın­ma Komisyonu Başkanı Bartu So­ral, “Merkez Bankası’nın temel amacı fiyat istikrarını sağlamak değil kuruluş amacında belirtildi­ği gibi ülkenin kalkınmasını des­teklemek olacak. Banka kanunda­ki 4. madde değiştirilecek” açıkla­ması yaptı.

“Devlet Planlama Teşkilatı kurulmalı”

Türkiye’nin en büyük sermaye grubun CEO’sunun zamanında kendisine, “Biz önünüzü göremi­yoruz. Bu yüzden ticarete ağırlık veriyoruz” dediğini anlatan Soral, özel sektörün önünü görebilmesi için planlamanın şart olduğu dile getirdi. Soral, kamu için emredici, özel sektör için yol gösterici nite­likte bir Devlet Planlama Teşkila­tı kurulması gerektiğini savundu.

“Türkiye’de üretilebilecek, re­kabet edebilecek her ürün üreti­lecek” diyen Soral, “Küreselleşme ve neoliberalizme teslim olan de­ğil ondan faydalanan, rekabetçi, yenilikçi, üretici ekonomi. Büyük şirketler çıkarmak için kamu özel işbirliği şart. KOBİ’ler takaya ben­zer. Karadeniz’de faydalı olur ama okyanusa çıkacaksanız transat­lantiklere, dev şirketlere ihtiyaç var. Aksi halde kuracağınız şirket batar.

Karşınızda 300 senelik Ba­tı sermayesi var. Ancak kamu ile özel ortak olursa olur. Bölgesel ve kırsal kalkınmanın şart olduğu­nu kaydeden Soral, “Üretim Mar­mara’ya yığılmış geri kalan 6 böl­ge sefil halde. İstanbul’un nüfusu­nu azaltmalıyız. 20 milyondan 10 milyona düşecek şekilde ters göç yapılmak zorunda. Gençlerimizi yurt dışına kaptırıyoruz" dedi.

Milli devletlerin geri dönüşü başladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, 2008’de yaşanan küresel krizden sonra milli devletlerin geri dönüşünün başladığını söyledi. Özdağ, “Korona ile bu hız kazandı. Devletler 30 yılda kaybettikleri yetkileri 30 günde geri aldılar. Küreselleşmenin gerilediğini ve milli devletlerin daha etkin rol oynadığını görüyoruz” dedi.

Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump’ın, korumacı önlemlerle geldiğine dikkat çeken Özdağ, Türk ekonomisinin 21. yüzyılın başarılı ekonomilerinden biri haline gelmesinin rotasını ortaya koyduklarını belirtti. Özdağ, “Sığınmacıların ve kaçakların nasıl dönüşünü sağlayacaksak, bir süre sonra uyuşturucu kumar ve yasa dışı bahisle mücadele programını da paylaşacağız” diye konuştu.