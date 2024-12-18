“Merkez’in görevi sadece fiyat istikrarı değildir”
Zafer Partisi, Küreselleşme ve Zafer Ekonomisi başlıklı çalışmasını kamuoyu ile paylaştı.
Recep ERÇİN
İstanbul’da dün düzenlenen basın toplantısında bir sunum yapan Zafer Partisi Ekonomi ve Kalkınma Komisyonu Başkanı Bartu Soral, “Merkez Bankası’nın temel amacı fiyat istikrarını sağlamak değil kuruluş amacında belirtildiği gibi ülkenin kalkınmasını desteklemek olacak. Banka kanundaki 4. madde değiştirilecek” açıklaması yaptı.
“Devlet Planlama Teşkilatı kurulmalı”
Türkiye’nin en büyük sermaye grubun CEO’sunun zamanında kendisine, “Biz önünüzü göremiyoruz. Bu yüzden ticarete ağırlık veriyoruz” dediğini anlatan Soral, özel sektörün önünü görebilmesi için planlamanın şart olduğu dile getirdi. Soral, kamu için emredici, özel sektör için yol gösterici nitelikte bir Devlet Planlama Teşkilatı kurulması gerektiğini savundu.
“Türkiye’de üretilebilecek, rekabet edebilecek her ürün üretilecek” diyen Soral, “Küreselleşme ve neoliberalizme teslim olan değil ondan faydalanan, rekabetçi, yenilikçi, üretici ekonomi. Büyük şirketler çıkarmak için kamu özel işbirliği şart. KOBİ’ler takaya benzer. Karadeniz’de faydalı olur ama okyanusa çıkacaksanız transatlantiklere, dev şirketlere ihtiyaç var. Aksi halde kuracağınız şirket batar.
Karşınızda 300 senelik Batı sermayesi var. Ancak kamu ile özel ortak olursa olur. Bölgesel ve kırsal kalkınmanın şart olduğunu kaydeden Soral, “Üretim Marmara’ya yığılmış geri kalan 6 bölge sefil halde. İstanbul’un nüfusunu azaltmalıyız. 20 milyondan 10 milyona düşecek şekilde ters göç yapılmak zorunda. Gençlerimizi yurt dışına kaptırıyoruz" dedi.
Milli devletlerin geri dönüşü başladı
Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, 2008’de yaşanan küresel krizden sonra milli devletlerin geri dönüşünün başladığını söyledi. Özdağ, “Korona ile bu hız kazandı. Devletler 30 yılda kaybettikleri yetkileri 30 günde geri aldılar. Küreselleşmenin gerilediğini ve milli devletlerin daha etkin rol oynadığını görüyoruz” dedi.
Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump’ın, korumacı önlemlerle geldiğine dikkat çeken Özdağ, Türk ekonomisinin 21. yüzyılın başarılı ekonomilerinden biri haline gelmesinin rotasını ortaya koyduklarını belirtti. Özdağ, “Sığınmacıların ve kaçakların nasıl dönüşünü sağlayacaksak, bir süre sonra uyuşturucu kumar ve yasa dışı bahisle mücadele programını da paylaşacağız” diye konuştu.