Mersin Büyükşehir, Ankara’ya da limon sevkiyatına başladı

04 Mayıs 2020

MERSİN- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in, koronavirüs salgını sürecinde zor günler geçiren ve ihracatı yasaklandığı için ürünleri ellerinde kalan limon üreticilerine destek olmak amacıyla belediye başkanlarına yaptığı çağrının ardından İstanbul ile başlayan limon sevkiyatı Ankara ile devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 tonluk siparişinin yüzde 60’ını tamamlayan Mersin Büyükşehir Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin de 50 tonluk siparişinin ilk sevkıyatını gerçekleştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilen limon miktarı 60 tona ulaşırken Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne de 20 ton limon taşıyan tır yola çıktı. İstanbul’a ulaşan 800 gramlık fileler içerisindeki birinci kalite Lamas limonları ise her aileye 2’şer file olacak şekilde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırılmaya başlandı.

Erdemli’deki limon üreticileri memnun

Mersin’in Erdemli ilçesindeki limon üreticilerinden Muharrem Gürler, koronavirüs nedeniyle restoranların, otellerin kapanmasından dolayı ürünlerini iç piyasaya süremediğini, ihracatın da durdurulmasından dolayı limonların depolarda çürümeye yüz tuttuğunu dile getirdi. Erdemli İlçesinde limonları elinde kalan diğer üreticilerden biri olan Mustafa Sarıköse de “Oteller, lokantalar kapalı olduğu için limon satışımız durdu. Fiyatlar da geriledi. Çok sıkıntılı bir süreçten geçtiğimiz için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer aracılığıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ürünlerimizi gönderdik. Hem biz yararlandık, hem halkımız yararlandı” diye konuştu.