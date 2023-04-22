Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı: Bayramlarda kardeşlik duygularımız güç kazanır

Vahap Seçer

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı

Bayramlar dargınlık ve kırgınlıkların bir kenara bırakıldığı, barışın, sevginin ve hoşgörünün toplumun bütün kesimlerine yayıldığı, kardeşlik duygularımızın güç kazandığı zamanlardır. Bayram sevinci ve coşkusuna her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde Ramazan Bayramı’nın sağlık, barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyor, tüm güzelliklerin yine bizimle olacağı nice mutlu bayramlar diliyorum.

Bu yıl aynı zamanda TBMM'nin açılışının 103’üncü yılını kutlamanın coşkusunu yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, halkın iradesini

her şeyin üstünde tutarak, egemenliğin kayıtsız şartsız milletin

olduğunu dünyaya ilan etmiş; bu kutlu günü de geleceğimizin

teminatı olan çocuklara armağan etti.

Biz de cumhuriyet ruhuna yakışır, akla ve bilime yaraşır atılım, yenilik ve

projelerle Mersin’de yaşayan çocuklarımıza hak ettikleri değeri ve hizmeti sunuyoruz. Çocuklarımızın çağın teknolojik gelişmelerine ayak uydurabilen, okuyan, araştıran, sorgulayan, dünyayı dönüştürecek fikirler üretebilen, aralarında fırsat eşitsizliğinin ortadan kalktığı ve bireyler olabilmeleri

için çalışıyoruz.

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak seçen, seçilen ve özgür bir Türkiye için egemenliğimize daima sahip çıkarak, cumhuriyetimizi daha ilerilere taşımak ve onu muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için çok çalışmaya devam edeceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını rahmetle ve minnetle anıyor; TBMM’nin açılışının 103’üncü yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.