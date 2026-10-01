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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı

Mersin’de 3 belediyeye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. İncelemelerde 330 milyon 945 bin TL kamu zararı tespit edildiği öne sürüldü.

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda 59 şüpheli gözaltına alındı.

3 belediye başkanı gözaltında

Soruşturma kapsamında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulandı.

330 milyon liralık kamu zararı iddiası

Mersin Büyükşehir Belediyesine yönelik incelemelerde ise 13 ihale ile 63 doğrudan temin alımı mercek altına alındı.

Yapılan incelemelerde söz konusu ihale ve doğrudan temin alımlarında toplam 330 milyon 945 bin TL kamu zararı tespit edildiği belirtildi.

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Kaynak: HABER MERKEZİ
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