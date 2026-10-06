Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tutuklandı
Mersin Büyükşehir Belediyesi ile iki ilçe belediyesine yönelik düzenlenen operasyonda yeni gelişme... Aralarında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in de bulunduğu 16 kişi tutuklandı.
Mersin Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 1 Ekim'de düzenlenen operasyonlarda 63 kişi gözaltına alındı.
Sorgularının ardından adliye sevk edilen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in de aralarında bulunduğu 16 kişi tutuklandı.
7 kişi hakkında ev hapsi kararı verildi, 1 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Ayrıntılar gelecek...